Блокада в зоне АТО: похищен груз с тепловоза - полиция

Сотрудники полиции находятся на месте инцидента

В Щербиновке сегодня представитель Укрзалізниці после осмотра тепловоза, который ранее был заблокирован, сообщил о хищении груза и комплектующих частей. Об этом у себя в Facebook заявил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, сейчас ситуацию полностью контролируют полицейские.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что участники блокады ОРДО в Щербиновке пропускают пассажирские и грузовые поезда, которые курсируют только в пределах подконтрольных Украине районов.

Полиция отпустила 45 задержанных вчера в рамках проведения контрдиверсионных мер участников блокады ОРДЛО.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.