Трагедия Ил-76: Минобороны не признает иски о моральном ущербе

Оборонное ведомство просит суд отказать в удовлетворении 42 исков о возмещении морального вреда семьям погибших в результате катастрофы военных

Министерство обороны просит Павлоградский горрайонный суд отказать в удовлетворении 42 гражданских исков о возмещении морального вреда родственникам и близким военных, погибших в результате катастрофы самолета Ил-76 под Луганском в июне 2014 года. Об этом сегодня, 14 марта, на судебном заседании заявил представитель оборонного ведомства Алексей Каминецкий, сообщает Укринформ.



"Иски, заявленные Министерству обороны, безосновательны, а ссылки в исках на статьи законов являются ненадлежащим доказательством", - сказал он.



По словам Каминецкого, Минобороны, согласно законодательству, выплатило пострадавшим в результате катастрофы полагающуюся при гибели военнослужащего компенсацию - единоразовую выплату в сумме 609 тысяч гривень. Моральный же вред, по его мнению, должна компенсировать "та сторона, которая его причинила".



Суд объявил о завершении выяснения всех обстоятельств и окончании судебного разбирательства и приступил к судебным дебатам, на которых прокурор ходатайствовал о наказании обвиняемому генерал-майору ВСУ Виктору Назарову в виде восьми лет тюремного заключения. Кроме того, адвокат пострадавших Виталий Погосян отметил необходимость лишения Назарова воинского звания.

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В последнем слове генерал апеллировал к "человеческому фактору", утверждал, что ему лично никто не докладывал об угрозе сбития самолета. В настоящее время не доказано, из какого именно оружия был сбит Ил-76 - из ПЗРК, о вероятности применения которого упоминали в перехваченном радиоэфире боевики, или зенитной установки, о расположении которой Назаров не мог знать.



Суд удалился в совещательную комнату, о следующем заседании будет сообщено отдельно.

14 июня 2014 года боевики террористической организации ЛНР сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. На борту машины находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.

Фигурантом данного дела является генерал-майор ВСУ Виктор Назаров, который на момент трагедии был замначальника Генштаба и исполняющим обязанности начальника штаба АТО. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к трагедии Ил-76. Сам Назаров свою вину отрицает.

Также потерпевшие подали 42 гражданских иска о взыскании с Минобороны ущерба в размере по 500 тысяч гривень.

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