Во вторник начиная с полуночи боевики не прекращают обстрелов

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 54 раза открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день двое раненых

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 54 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе двое военнослужащих ВСУ получили ранение и один травму, не погиб.

"Начиная с полуночи обстрелы позиций сил АТО не прекращаются. Всего зафиксировано 54 случая открытия огня, в том числе с использованием оружия запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении вблизи Марьинки оккупанты открывали огонь из танка, под Павлополем и Чермалыком использовали 120-мм минометы. Под обстрелы из 82-мм минометов и БМП дважды попали позиции АТО в Водяном. В Гнутово стрелял снайпер.

На донецком направлении по позициям у Авдеевки наемники открывали огонь из пулеметов, гранатометов, 82-мм и 120-мм минометов. У Зайцево оккупанты применили стрелковое оружие, гранатометы и БТР, в Опытном, Песках и Луганском - гранатометы и пулеметы.

На луганском направлении под Крымским боевики использовали 120-мм миномет, гранатометы и пулеметы. Под Новоалександровкой, Желтым и Новозвановкой действовали снайперы.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий восьмеро военных получили травмы и ранения, один военный погиб.

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