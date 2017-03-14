На въезде в Славянск произошел конфликт: есть пострадавшие
Во вторник вечером, 14 марта, около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт. В результате конфликта семь сотрудников полиции получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Полиция пояснила, что граждане въезжают в зону АТО и попросила проверить их документы на оружие. Однако они предоставить документы отказались.
"В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого граждане проявляли пренебрежение к закону, препятствовали полицейским выполнять свои служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности", - говорится в сообщении.
Правоохранители заявили, что присутствующий на месте народный депутат "начал наносить удары сотрудникам полиции и пытался вырвать у них оружие".
Имя народного депутата не называется. Указывается, что полиция приняла меры по восстановлению правопорядка и стабилизации ситуации.
По данному факту проводится проверка.
Фото: dn.npu.gov.ua
Полиция подчеркивает, что на блокпостах проводятся только проверки в рамках мер безопасности, введенных штабом АТЦ в связи с обострением террористической угрозы.
В результате конфликта семь сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице, заявляют силовики.
Народный депутат Владимир Парасюк около часа назад опубликовал у себя в Facebook видеозапись, на которой он заявляет, что на одном из блок-постов сотрудники полиции открывали по нему и "по его людях" огонь. Потом он призывает полицейских объяснить, зачем они стреляли в воздух.
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