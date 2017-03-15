Спасатели сообщили о ситуации в Авдеевке: нет света и воды
В Авдеевке по состоянию на 07:00 часов централизованное электроснабжение отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысяч кубических метров", - отметили в пресс-службе.
Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией семи генераторов ГСЧС.
К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 24 человек и восемь единиц техники. Ситуация находится на контролем ГСЧС.
14 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего было прекращено электроснабжение Авдеевки, в которой проживают 22 тысячи мирных жителей.
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