Спасатели сообщили о ситуации в Авдеевке: нет света и воды

Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет энергоцентрали Авдеевского коксохимического завода

В Авдеевке по состоянию на 07:00 часов централизованное электроснабжение отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысяч кубических метров", - отметили в пресс-службе.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией семи генераторов ГСЧС.

К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 24 человек и восемь единиц техники. Ситуация находится на контролем ГСЧС.

14 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего было прекращено электроснабжение Авдеевки, в которой проживают 22 тысячи мирных жителей.

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