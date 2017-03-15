Трагедия Ил-76: суд просят оправдать генерал-майора Назарова

Защита офицера считает, что применение понятия "боевая обстановка" к ситуации с Назаровым означает признание террористов воюющей стороной

Защита генерал-майора ВСУ Виктора Назарова, имеющего статус обвиняемого в деле о сбитии самолета Ил-76 под Луганском, просит вынести оправдательный приговор в отношении высокопоставленного офицера "в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения". Об этом во вторник, 14 марта, в Павлоградском горрайонном суде, где слушалось дело, заявил адвокат Михаил Турик, сообщает Радио Свобода.



Также он попросил суд отменить Назарову меру пресечения в виде внесения денежного залога в размере 97,4 тысяч гривень, а уголовное производство - закрыть.



В частности, по мнению Турика, говорить о проявлении генерал-майором халатности в "боевой обстановке" неправомерно. Как отметил адвокат, если прокуратура инкриминирует Назарову служебную халатность в "боевой обстановке", то она "таким образом признает террористов военным противником, то есть воюющей стороной, а не террористами".



После выступления стороны защиты суд объявил о завершении прений сторон.

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В своем последнем слове сам Назаров еще раз заявил, что своей вины не признает. В частности, он подчеркнул, что в ходе досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей в суде были "предположения" и "информация, интерпретированная по собственному усмотрению". По словам офицера, в суде также не был представлен оригинал документа с разведданными об обстановке в Луганском аэропорту.



На следующем заседании суд должен огласить решение по делу.



14 июня 2014 года боевики террористической организации ЛНР сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76, заходивший на посадку в аэропорту Луганска. На борту машины находились девять членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной днепропетровской воздушно-десантной бригады. Все они погибли.



Назарова, который на момент трагедии был замначальника Генштаба и исполняющим обязанности начальника штаба АТО, обвиняют в служебной халатности, приведшей к гибели Ил-76. Сам генерал-майор свою вину отрицает.



Прокуратура просит суд приговорить Назарова к восьми годам тюремного заключения и взыскать с него штраф на сумму свыше 28 млн гривень. Также семьи погибших военных подали 42 гражданских иска о взыскании с Минобороны ущерба в размере по 500 тысяч гривень.

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