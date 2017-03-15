Трое пропавших в Луганской области нашлись: в плен не попадали

Как сообщили в полиции, мужчины - добровольцы АТО не попадали в плен к боевикам, они были найдены на контролируемой Украиной территории

Трое мужчин, якобы пропавших без вести в Луганской области на прошлой неделе, нашлись; в плен к боевикам они не попадали. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.



Ранее сообщалось, что вечером 11 марта 2017 года на обочине объездной дороги между поселками Бобровое и Боровское под Северодонецком был найден автомобиль Ford Transit Connect белого цвета, стоявший с открытыми дверцами. Находившиеся в нем, по предварительной информации, три человека - отец, сын (51 год и 31 год) и 23-летний мужчина - исчезли.



Сегодня, 15 марта, в пресс-службе полиции Луганской области сообщили, что правоохранители установили местонахождение пропавших.



"В настоящее время мужчины находятся по месту жительства в городе Житомир. За время отсутствия жертвой преступления они не стали. Мужчин опросили и взяли у них заявления о прекращении розыска", - говорится в сообщении.



Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в комментарии LIGA.net уточнила, что мужчины, являющиеся бойцами-добровольцами АТО, не пересекали линию разграничения и не попадали в плен к боевикам. По ее словам, спустя некоторое время после начала розыска пропавших они сами пришли на один из украинских блокпостов, где и были установлены их личности.

10 марта 2017 года сообщалось, что украинские разведчики, выполнявшие задание в районе проведения АТО и связь с которыми была потеряна в феврале этого года, оказались в плену террористов ЛНР. Это стало известно после того, как боевики выложили видео с допросом разведчиков.



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