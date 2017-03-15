Боевики применили по Авдеевке танки, минометы и снайперов - штаб
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 46 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
На донецком направлении под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали позиции АТО у Авдеевки, Троицкого и Луганского. По Авдеевке также бил танк боевиков и вели огонь снайперы.
Опорные пункты АТО в районе Песков обстреливались из БМП, а вблизи Каменки, Троицкого и шахты Бутовка - из 120-мм минометов.
На мариупольском направлении наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Широкино и Водяным, где наемники использовали пулеметы, БМП и зенитные установки.
По позициям в районе Гнутово боевики применили гранатомет СПГ, а под Новогригорьевкой - БМП. Рядом с Марьинкой гибридная армия применила крупнокалиберные пулеметы.
На луганском направлении в районе Новозвановки боевики применяли гранатометы различных систем.
В штабе не сообщили ни о погибших, ни о пострадавших за день.
Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий семь украинских военных получили травмы и ранения, никто не погиб.
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