Чиновника Донецкой ж/д подозревают в финансировании террористов

Чиновника подозревают, в частности, в обеспечении выплаты зарплаты подчиненному, вступившему в ряды боевиков, отмечают в прокуратуре

Чиновнику Донецкой железной дороги ПАО Укрзалізниця сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-5 УК Украины (совершение действий с целью материального обеспечения отдельного террориста). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Следствием установлено, что в июне 2014 года подозреваемый, будучи и.о. начальника Новокондрашевской дистанции сигнализации и связи железной дороги, противозаконно выдал и обеспечил выполнение приказа об освобождении от возложенных обязанностей гражданина, вступившего в ряды батальона боевиков ЛНР Заря, а также о "сохранении за ним основного места работы", "выдаче единовременной материальной помощи" и "обеспечении выплаты зарплаты в его отсутствие".



"На основании приказа и справок, подписанных так называемым командиром батальона Заря Игорем Плотницким, в которых указывалось, что указанное лицо в настоящее время проходит военную службу и выполняет функции участника одного из подразделений так называемой Народной милиции террористической организации ЛНР, боевик получил денежные средства на общую сумму почти 20 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

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Таким образом, отмечают в прокуратуре, чиновник госпредприятия совершил действия с целью материального обеспечения террориста. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении заочно, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Ранее сегодня, 16 марта, сообщалось, что СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористической организации ДНР.



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