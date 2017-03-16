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Число заложников в ОРДЛО увеличилось до 118 человек - Геращенко

16.03.2017 18:00
По обновленным данным,обнародованным Ириной Геращенко, 418 человек пропали без вести в зоне АТО, 118 пребывают в плену боевиков
Число заложников в ОРДЛО увеличилось до 118 человек - Геращенко
Ирина Геращенко (фото -facebook.com/iryna.gerashchenko)

В оккупированном Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в Facebook.

"К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек, это гражданские и военные (увеличилось и за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях, так, к сожалению, и наши военные были задержаны)... Мы предоставили обновленную информацию, что сегодня в списке пропавших без вести 418 человек", - добавила она.

При этом Геращенко не исключила, что пропавших без вести в ходе конфликта больше.

6 марта Геращенко сообщала о 483 пропавших без вести в зоне АТО и 113 пленных.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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