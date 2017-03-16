Число заложников в ОРДЛО увеличилось до 118 человек - Геращенко
В оккупированном Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко в Facebook.
"К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек, это гражданские и военные (увеличилось и за счет гражданских, которых хватают на оккупированных территориях, так, к сожалению, и наши военные были задержаны)... Мы предоставили обновленную информацию, что сегодня в списке пропавших без вести 418 человек", - добавила она.
При этом Геращенко не исключила, что пропавших без вести в ходе конфликта больше.
6 марта Геращенко сообщала о 483 пропавших без вести в зоне АТО и 113 пленных.
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