В Авдеевке восстановлено электроснабжение - ГСЧС

В ГСЧС отметили, что запуск Донецкой фильтровальной станции планируется завтра, 17 марта, при наличии гарантий безопасности работников

Электроснабжение в Авдеевке Донецкой области, которое было прекращено из-за повреждения линии электропередач, полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. В настоящее время вода из Донецкой фильтровальной станции поступает населению самотеком, также есть запас питьевой воды в резервуаре (4 000 куб. м)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что запуск Донецкой фильтровальной станции планируется завтра, 17 марта, при наличии гарантий безопасности работников.

14 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего было прекращено электроснабжение Авдеевки.

В Авдеевке проживает около 22 тыс. жителей.

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