Ликвидация Анащенко: в Луганске хотят пожизненное "диверсантам"
Похищенных после ликвидации в Луганске одного из главарей местных боевиков Олега Анащенко людей, которых в террористической организации Луганская народная республика выдают за "украинских диверсантов", хотят "посадить пожизненно". Об этом пишут сайты луганских боевиков.
Кроме уничтожения Анащенко, взятых в заложники людей у оккупантов обвиняют также в "совершении ряда терактов" на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области.
"Могут по решению суда получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - пишут сепаратисты со ссылкой на одного из главарей организации Заура Исмаилова.
Ранее боевики придумали некую "сеть киевских диверсантов", отчитались о ее "разоблачении" и о том, что те якобы "признались в совершении терактов не только в Донбассе, но и в России".
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4 февраля 2017 года в Луганске был взорван автомобиль вместе с одним из главарей террористов ЛНР, "главой народной милиции" Олегом Анащенко и еще одним боевиком. Сила взрыва составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. ОБСЕ заявила, что никакой информации о причастности к подрыву спецслужб Украины нет.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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