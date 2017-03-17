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Ликвидация Анащенко: в Луганске хотят пожизненное "диверсантам"

17.03.2017 13:48
Неизвестных, которых террористы ЛНР выдают за "киевских диверсантов", на оккупированной территории могут бросить в тюрьму на "пожизненный срок"
Ликвидация Анащенко: в Луганске хотят пожизненное "диверсантам"
Фото: страница боевиков в соцсети

Похищенных после ликвидации в Луганске одного из главарей местных боевиков Олега Анащенко людей, которых в террористической организации Луганская народная республика выдают за "украинских диверсантов", хотят "посадить пожизненно". Об этом пишут сайты луганских боевиков.

Кроме уничтожения Анащенко, взятых в заложники людей у оккупантов обвиняют также в "совершении ряда терактов" на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области.

"Могут по решению суда получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - пишут сепаратисты со ссылкой на одного из главарей организации Заура Исмаилова.

Ранее боевики придумали некую "сеть киевских диверсантов", отчитались о ее "разоблачении" и о том, что те якобы "признались в совершении терактов не только в Донбассе, но и в России".

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4 февраля 2017 года в Луганске был взорван автомобиль вместе с одним из главарей террористов ЛНР, "главой народной милиции" Олегом Анащенко и еще одним боевиком. Сила взрыва составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. ОБСЕ заявила, что никакой информации о причастности к подрыву спецслужб Украины нет.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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