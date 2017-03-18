Штаб: боевики в рамках учений обстреливают позиции ВСУ

Штаб АТО также сообщает, что РФ продолжает снабжать террористов топливно-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом

По данным разведки штаба АТО, на временно оккупированной территории боевики проводят командно-штабные тренировки. В рамках учений террористы ведут огонь по подконтрольной Украине территории и позициям ВСУ. С проведением этих учений командование АТО связывает увеличение количества обстрелов опорных пунктов украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Во время учений боевики используют тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Штаб АТО также сообщает, что РФ продолжает снабжать террористов топливно-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области СБУ изъяли еще одно подтверждение участия РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины - огнемет Шмель, гранатомет РПГ, восемь РГД, четыре Ф-1 и РГ-42 с запалами, более двух десятков гранатометных гранат и более двухсот патронов.

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