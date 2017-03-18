USD:  26.83  27.14   EUR:  28.56  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Штаб: боевики в рамках учений обстреливают позиции ВСУ

18.03.2017 04:02
Штаб АТО также сообщает, что РФ продолжает снабжать террористов топливно-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом
Штаб: боевики в рамках учений обстреливают позиции ВСУ
Фото: ЕРА

По данным разведки штаба АТО, на временно оккупированной территории боевики проводят командно-штабные тренировки. В рамках учений террористы ведут огонь по подконтрольной Украине территории и позициям ВСУ. С проведением этих учений командование АТО связывает увеличение количества обстрелов опорных пунктов украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Во время учений боевики используют тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Штаб АТО также сообщает, что РФ продолжает снабжать террористов топливно-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области СБУ изъяли еще одно подтверждение участия РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины - огнемет Шмель, гранатомет РПГ, восемь РГД, четыре Ф-1 и РГ-42 с запалами, более двух десятков гранатометных гранат и более двухсот патронов. 

Читайте также: Меркель: Отношения с РФ будут зависеть от ситуации в Украине

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 