Штаб: боевики в рамках учений обстреливают позиции ВСУ
По данным разведки штаба АТО, на временно оккупированной территории боевики проводят командно-штабные тренировки. В рамках учений террористы ведут огонь по подконтрольной Украине территории и позициям ВСУ. С проведением этих учений командование АТО связывает увеличение количества обстрелов опорных пунктов украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Во время учений боевики используют тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
Штаб АТО также сообщает, что РФ продолжает снабжать террористов топливно-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.
Ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области СБУ изъяли еще одно подтверждение участия РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины - огнемет Шмель, гранатомет РПГ, восемь РГД, четыре Ф-1 и РГ-42 с запалами, более двух десятков гранатометных гранат и более двухсот патронов.
Читайте также: Меркель: Отношения с РФ будут зависеть от ситуации в Украине
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:41
-
вчера
19:41
-
вчера
19:11
-
вчера
18:17
-
вчера
17:23
Новости партнеров
- 74858
- 30912
- 19320
- 16728
- 16158