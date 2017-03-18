В Николаеве произошло ДТП с участием военных: один человек погиб
17 марта в Николаевском гарнизоне в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль одной из воинских частей Военно-Морских Сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.
Погиб военнослужащий.
Командующий ВМС ВСУ назначил служебное расследование.
По предварительной информации, ДТП произошло по техническим причинам, водитель находился в трезвом состоянии.
Другие обстоятельства выясняются. "Гражданские участники дорожного движения во время ДТП не пострадали", - отметили в пресс-центре.
21 января в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины.
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