В Николаеве произошло ДТП с участием военных: один человек погиб

По предварительной информации, ДТП произошло по техническим причинам

17 марта в Николаевском гарнизоне в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль одной из воинских частей Военно-Морских Сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Погиб военнослужащий.

Командующий ВМС ВСУ назначил служебное расследование.

По предварительной информации, ДТП произошло по техническим причинам, водитель находился в трезвом состоянии.

Другие обстоятельства выясняются. "Гражданские участники дорожного движения во время ДТП не пострадали", - отметили в пресс-центре.

21 января в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух военнослужащих ВС Украины.

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