Полиция: боевики начали расстрел старой части Авдеевки

Из одного пострадавшего дома полицейские эвакуировали слепого 88-летнего пенсионера

Пророссийские наемники сегодня вечером начали расстрел старой части Авдеевки. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"В 17:20 боевики ДНР начали расстрел старой части Авдеевки. Вновь попадания снарядов в жилые дома. Из одного пострадавшего дома полицейские эвакуировали слепого дедушку, 1929 года рождения. Чудом остался жив", - отметил Аброськин.





Боевики сегодня, 18 марта, накрыли огнем жилой частный сектор Авдеевки.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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