В Счастье со стрельбой задержан сбивший сержанта на блокпосту ВАЗ

Водитель совершил наезд на сержанта, в результате чего тот проехал на капоте автомобиля около пяти метров, упал и сделал предупредительный выстрел

Военнослужащие в зоне проведения антитеррористической операции, применив огнестрельное оружие, остановили гражданский автомобиль, водитель которого сбил сержанта на блокпосту неподалеку от города Счастье в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, 19 марта, во время несения службы на одном из блокпостов в районе проведения АТО неподалеку от города Счастье Луганской области военнослужащие применили оружие по автомобилю ВАЗ 2115, водитель которого не остановился по требованию военнослужащих и пытался пересечь блокпост без проверки", - говорится в сообщении.

Водитель совершил наезд на сержанта, в результате чего тот проехал на капоте автомобиля около пяти метров, упал и сделал предупредительный выстрел. После того, как автомобиль не остановился и продолжил движение, военнослужащие применили оружие. Автомобиль получил шесть пулевых пробоин.

В результате инцидента водитель авто не пострадал, а сержант был травмирован.

На месте происшествия работает оперативная группа военной комендатуры города Счастье во главе с заместителем военного коменданта.

За минувшие сутки боевики 85 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО, пятеро украинских военных ранены.

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