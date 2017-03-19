Под Марьинкой боевики используют тактику разбойных набегов - штаб

По словам одного из украинских военных, такие действия боевиков не причиняют существенного вреда ВСУ, однако опасны для мирных жителей

Боевики обстреливают дома мирных жителей со своих позиций вблизи Марьинки. Командование ВСУ предполагает, что в этой точке прошла ротация среди террористов, потому что изменилась тактика. Об этом сообщил Павел Камышанов, старший на позиции ВСУ в районе Марьинки, передает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

"В последнее время они (боевики - ред.) чаще проводят разбойные набеги: на прямой обстрел выходит БМП и открывает огонь, а когда она отстрелялась, начинают работать пулеметы или зенитка. Потом БМП переезжает на новую позицию и открывает огонь, а пулеметы временно замолкают. В конце еще и из минометов по нам несколько раз кинут. Все это "представление" длится недолго, потому среагировать не всегда удается", - сообщает Камышанов.

Он также отмечает, что такие обстрелы существенного вреда ВСУ не причиняют, но гражданским "иногда достается".





Фото: facebook.com/ato.news

Ранее сегодня сообщалось, что террористы обстреляли из минометов один из районов Авдеевки. В результате обстрела ранена женщина.

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