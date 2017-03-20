АТО: ситуация стабилизировалась, боевики стреляли из артиллерии

На всех направлениях боевики стреляли из минометов и гранатометов, а по позициям ВСУ около Водяного - из 122-мм артиллерии

За прошлые сутки в Донбассе боевики открывали огонь 50 раз. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении было 26 обстрелов. По позициям ВСУ около Водяного стреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, зенитной установки, а около 18:00 - дважды из артиллерии калибром 122 мм.

Около Павлополя, Широкино и Гнутово террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов. В районе Лебединского - из гранатометов, а около Марьинки и Красногоровки - из минометов.

На донецком направлении в районе Авдеевки гибридная армия РФ стреляла из гранатометов и пулеметов, а около 15:00 - из танка.

Около Невельского боевики обстреляли силы АТО из 120-мм минометов, а в районе Зайцево, Луганского и Камянки - из гранатометов разных систем и пулеметов.

На луганском направлении около Новозвановки террористы дважды обстреливали ВСУ из минометов калибром 120 мм. В районе Станицы Луганской велся огонь из гранатометов, а около Новоалександровки - из гранатометов разных систем.

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