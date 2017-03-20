Пошли вразнос: боевики тратят деньги на алкоголь и наркотики

По данным разведки, получение террористами выплат по окончании "учений" плохо повлияло на дисциплину в бандформированиях

После получения боевиками ДНР и ЛНР по окончании "командно-штабных учений" денежных выплат в бандформированиях существенно снизился уровень дисциплины: выросло число преступлений, совершенных террористами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в том числе во время пребывания в общественных местах. Об этом в ежедневной Facebook-сводке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.



По данным ГУР, в группировках боевиков, базирующихся в оккупированных Кальмиусском и Новоазовске Донецкой области и Брянке Луганской области, число задержанных за преступления в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотиков выросло вдвое.



Тем временем во временно оккупированных Снежном, Чистяково (бывший Торез) и Шахтерске Донецкой области так называемые военкоматы разослали "военнообязанным" в возрасте до 50 лет "повестки", извещающие о необходимости прибытия в понедельник, 20 марта, в пункты сбора боевиков.



Как отмечают в разведке, под прикрытием так называемых военных сборов, которые пройдут в апреле-мае 2017 года, террористы ДНР проведут "принудительный призыв" новобранцев в свои ряды. Сейчас уточняется количество военных специалистов, необходимых незаконным вооруженным формированиям.

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19 марта 2017 года разведка сообщила, что террористы ДНР и ЛНР после дезертирства пытаются перебраться на территорию России.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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