Шесть оккупантов уничтожены и девять ранены под Водяным

На данный момент информация уточняется

Шесть пророссийских оккупантов и девять получили ранения в ходе боя под Водяным Донецкой области в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По предварительной информации, шесть российских наемников были убиты, еще девять - ранены", - сказано в нем.

На данный момент информация уточняется.

Ранее сообщалось, что двое военных погибли и семь ранены из-за обстрела боевиками Водяного Донецкой области.

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