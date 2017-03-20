Шесть оккупантов уничтожены и девять ранены под Водяным
20.03.2017 18:21
На данный момент информация уточняется
Шесть пророссийских оккупантов и девять получили ранения в ходе боя под Водяным Донецкой области в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"По предварительной информации, шесть российских наемников были убиты, еще девять - ранены", - сказано в нем.
На данный момент информация уточняется.
Ранее сообщалось, что двое военных погибли и семь ранены из-за обстрела боевиками Водяного Донецкой области.
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