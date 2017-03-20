USD:  26.81  27.10   EUR:  28.58  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Шесть оккупантов уничтожены и девять ранены под Водяным

20.03.2017 18:21
На данный момент информация уточняется
Шесть оккупантов уничтожены и девять ранены под Водяным

Шесть пророссийских оккупантов и девять получили ранения в ходе боя под Водяным Донецкой области в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По предварительной информации, шесть российских наемников были убиты, еще девять - ранены", - сказано в нем. 

На данный момент информация уточняется.

Ранее сообщалось, что двое военных погибли и семь ранены из-за обстрела боевиками Водяного Донецкой области.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 