День в зоне АТО: трое бойцов погибли, восемь получили ранения

По данным штаба, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За сегодняшний день в Донбассе трое бойцов погибли, еще восемь ранены

За сегодняшний день в Донбассе трое бойцов погибли, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Наибольшее количество обстрелов со стороны боевиков из тяжелого вооружения зафиксировано на мариупольском направлении.

В штабе рассказали, что в 09:30 в районе Водяного состоялось боевое столкновение с оккупантами, которые применили тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 Град и 152-мм и 122-мм артиллерию. По укреплениям у Широкино боевики вели огонь из минометов и БМП.

На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты обстреляли позиции из пулеметов крупного калибра, а впоследствии привлекли танк. По шахте Бутовка велся огонь из минометов калибра 120 мм., А у Луганского - из автоматических гранатометов.



На луганском направлении под Троицким боевики использовали 82-мм и 120-мм минометы, а также автоматические гранатометы и пулеметы. У Новозвановки и Крымского - СПГ, а в районе Трехизбенки - ПТРК.

Вчера в Донбассе в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, пятеро получили ранения.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.