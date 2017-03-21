С начала АТО из плена боевиков освобождены 3136 военных - Тандит
3136 украинских военных найдены или освобождены из плена боевиков с начала проведения АТО. Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире 5 канала.
Он также проинформировал, что на сегодняшний день в зоне АТО боевиками удерживаются 118 украинских военных. Но подтверждены местонахождения только 60.
В то же время Тандит подчеркнул, что народный депутат Надежда Савченко своими действиями - публикацией списков пленных - только усложнила работу СБУ по освобождению пленных.
"Списки, которые она (Савченко - ред.) опубликовывала они как раз нам принесли только лишь определенные трудности, потому что, фактически, информация по ребятам, которые там находятся, для тех, кто должен знать - была известна, ничего нового она не дала. Лишь только некий ажиотаж был создан", - сказал он.
Ранее сообщалось, что за минувший день в Донбассе трое бойцов погибли, еще восемь получили ранения.
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