ОБСЕ заявляет об эскалации: более тысячи взрывов за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение количества взрывов в Донецкой области

В период с вечера 17 по вечер 18 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, включая свыше одной тысячи взрывов. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

В ОБСЕ подчеркнули, что накануне было зафиксировано около 540 взрывов.

Вечером 17 и в ночь на 18 марта, находясь в центре оккупированного Донецка, наблюдатели слышали около 300 взрывов неопределенного происхождения в 3-8 км к северо-северо-западу.

В этот же день, находясь в Дебальцево СММ слышала около 100 взрывов неопределенного происхождения в 3-8 км к западу и северо-западу.

"В Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала 23 трассирующих снаряда, пролетавших с востока на запад, за которыми последовали в общей сложности 55 взрывов неопределенного происхождения и три трассирующих снаряда (сначала два снаряда с запада на восток, а затем один - с юга на север) - нарушения произошли на неустановленном расстоянии к северо-северо-востоку", - отметили в пресс-службе.

Шесть пророссийских оккупантов убиты и девять получили ранения в ходе боя под Водяным Донецкой области в понедельник.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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