Авдеевку боевики обстреляли из танка - штаб

Обстановка в районе Авдеевки остается напряженной, отметили в штабе АТО

На донецком направлении пророссийские наемники применяют тяжелое вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать минские договоренности. По оперативной информации обстановка остается напряженной в районе населенного пункта Авдеевка, где противник применил мины калибра 120 мм и 82 мм, зафиксировано обстрел позиций ВСУ из танка", - отметили в пресс-центре.

В районе населенного пункта Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, пулеметов крупного калибра, кроме того на данном направлении зафиксирована работа вражеских снайперов.

Вблизи Шахты Бутовка террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм и танка.

"На данный момент более 80% вражеских обстрелов приходятся на донецкое направление", - подчеркнули в пресс-центре.

21 марта сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения и травмы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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