Эскалация в Водяном: боевики применили артиллерию и гранатометы

В течение часа террористы обстреляли позиции ВСУ из 122-мм артиллерии и СПГ, что является грубым нарушением минских договоренностей

Боевики гибридной армии РФ в среду утром, 22 марта 2017 года, обстреляли позиции украинских военных в Водяном из запрещенной минскими соглашениями артиллерии и гранатометов. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.



Согласно сообщению, украинская сторона СЦКК констатирует продолжающиеся обстрелы террористами позиций Вооруженных Сил Украины и участков местности вблизи мирных населенных пунктов на мариупольском направлении.



"Особенно напряженной остается обстановка в районе населенного пункта Водяное. В течение часа, начиная с 09:00, противником применена артиллерия калибром 122 мм - 14 выстрелов, а также СПГ по позициям ВСУ, что является грубым нарушением минских договоренностей. Информация о последствиях обстрела уточняется", - говорится в сообщении.

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В штабе АТО подчеркнули, что такие действия российско-террористических войск свидетельствуют "о грубых нарушениях минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении терактов против мирного населения и ВСУ".

За минувшие сутки, 21 марта 2017 года, боевики незаконных вооруженных формирований 76 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе.



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