СБУ подозревает торговую сеть в финансировании терроризма
Служба безопасности Украины разоблачила торговую сеть по оптовой продаже продовольственных товаров, которая финансировала террористическую организацию ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы работали по принципу "зеркала" - с 2015 года сеть была зарегистрирована и в Украине, и в фейковых "министерстве доходов и сборов ДНР", - сказано в сообщении.
По данным СБУ, структура успела передать террористам более 30 млн российских рублей и систематически снабжала продуктами питания незаконные вооруженные формирования на безвозмездной основе.
В спецслужбе сообщили, что владельцу сети, который безвыездно находится на временно оккупированных территориях, было заочно сообщено подозрение в финансировании терроризма.
Следственные действия продолжаются.
Ранее СБУ разоблачила схему перевода денег, полученных преступным путем, из столицы Украины в Донецк, которую организовал переселенец из Донбасса.
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