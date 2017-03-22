СБУ подозревает торговую сеть в финансировании терроризма

По данным СБУ, структура передала террористам более 30 млн российских рублей и систематически снабжала продуктами питания боевиков

Служба безопасности Украины разоблачила торговую сеть по оптовой продаже продовольственных товаров, которая финансировала террористическую организацию ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы работали по принципу "зеркала" - с 2015 года сеть была зарегистрирована и в Украине, и в фейковых "министерстве доходов и сборов ДНР", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, структура успела передать террористам более 30 млн российских рублей и систематически снабжала продуктами питания незаконные вооруженные формирования на безвозмездной основе.

В спецслужбе сообщили, что владельцу сети, который безвыездно находится на временно оккупированных территориях, было заочно сообщено подозрение в финансировании терроризма.

Следственные действия продолжаются.

Ранее СБУ разоблачила схему перевода денег, полученных преступным путем, из столицы Украины в Донецк, которую организовал переселенец из Донбасса.

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