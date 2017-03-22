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СБУ объявила о подозрении двум "высокопоставленным" боевикам

22.03.2017 18:21
Подозреваемые ответственны за перевозку из России в Донбассы военной техники и наемников для использования в боях против украинских подразделений
СБУ объявила о подозрении двум "высокопоставленным" боевикам

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении относительно участия в деятельности террористической организации ДНР двум злоумышленникам, которые занимают на временно оккупированных территориях фейковые должности "первого заместителя министра транспорта ДНР" и "генерального директора ГП Донецкая железная дорога". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Эти подозреваемые, используя захваченную в Укрзалізниці инфраструктуру, ответственны за перевозку из России в восточные регионы Украины военной техники и наемников для использования в боях против украинских подразделений.

Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила торговую сеть по оптовой продаже продовольственных товаров, которая финансировала террористическую организацию ДНР. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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