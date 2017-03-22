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Штаб АТО: днем боевики применили тяжелую артиллерию и ПТУРы

22.03.2017 18:36
По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 49 раз открывала огонь по позициям ВСУ, никто не погиб
Штаб АТО: днем боевики применили тяжелую артиллерию и ПТУРы

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 49 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе ни один боец ВСУ не погиб и не был ранен.

Наибольшее количество обстрелов, по данным штаба, произошло на мариупольском направлении. Там, позиции ВСУ под Водяным были обстреляны из 122-мм артиллерии.

Из 120-мм минометов террористы обстреливали морских пехотинцев у Широкино, из 82-мм минометов - позиции АТО под Павлополем. Из крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Павлопоя, Широкино, Водяного и Чермалыка.

На донецком направлении у Зайцево боевики нанесли огневой удар из 152-мм артиллерийских систем, из 120-мм миномета - обстреляли военных у шахты Бутовка, из 82-мм миномета - Зайцева и Авдеевку. По Авдеевке оккупанты также применили противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

На луганском направлении большинство обстрелов боевики сосредоточили по опорным пунктам у Новозвановки и Крымского, применив 120-мм и 82-мм минометы.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы  обстреливали позиции у Новозвановки и Станицы Луганской.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, один солдат получил ранение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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