Штаб АТО: днем боевики применили тяжелую артиллерию и ПТУРы

По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 49 раз открывала огонь по позициям ВСУ, никто не погиб

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 49 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе ни один боец ВСУ не погиб и не был ранен.

Наибольшее количество обстрелов, по данным штаба, произошло на мариупольском направлении. Там, позиции ВСУ под Водяным были обстреляны из 122-мм артиллерии.

Из 120-мм минометов террористы обстреливали морских пехотинцев у Широкино, из 82-мм минометов - позиции АТО под Павлополем. Из крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Павлопоя, Широкино, Водяного и Чермалыка.

На донецком направлении у Зайцево боевики нанесли огневой удар из 152-мм артиллерийских систем, из 120-мм миномета - обстреляли военных у шахты Бутовка, из 82-мм миномета - Зайцева и Авдеевку. По Авдеевке оккупанты также применили противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

На луганском направлении большинство обстрелов боевики сосредоточили по опорным пунктам у Новозвановки и Крымского, применив 120-мм и 82-мм минометы.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали позиции у Новозвановки и Станицы Луганской.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, один солдат получил ранение.

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