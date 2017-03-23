Матиос: Перед ЧП в Балаклее был слышен гул летательного аппарата

Военные-очевидцы рассказали о шуме полета летательного аппарата за миг до взрыва, сообщил главный военный прокурор

За мгновение до взрывов на складе боеприпасов в Балаклее очевидцы слышали шум полета летательного аппарата, напоминающего беспилотник. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.



"По допросам тех лиц суточного наряда, которых на это время удалось допросить, перед взрывом наблюдался гул летательного аппарата, похожий на полет БПЛА, после чего в двух местах одной из площадок произошли взрывы", - сказал он.



Сегодня, 23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы местные жители - всего около 20 тысяч человек. В Балаклее усилили охрану порядка во избежание мародерства. По состоянию на 10:00 горит треть арсенала.



По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия.

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