Боевики бетонными блоками заблокировали дорогу ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла выехать из оккупированного села Пионерское в направлении Хрящевки. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе миссии.
"Из подконтрольного ЛНР села Пионерское (19 км к востоку от Луганска, - ред) патруль миссии не смог проехать в село Хрящевка из-за наличия трех ям на дороге с бетонными блоками за ними", - отметили в пресс-службе.
На месте в тот момент присутствовали боевики.
"Позднее утром патруль СММ не смог проехать из Хрящевки в Пионерское из-за того, что дорога была перерыта", - сказали в пресс-службе.
Террористов на месте не было.
По информации LIGA.net, в Пионерском пророссийские наемники разместили несколько видов вооружения.
"Ночью слышно передвижение военной техники", - отметил LIGA.net местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.
22 марта сообщалось, что вблизи оккупированного Александровска (10 км к западу от Луганска, - ред.) ОБСЕ впервые зафиксировала использованные контейнеры от зажигательных боеприпасов (РПО Рысь, 93 мм) в поле, которое, по оценке наблюдателей, служило полигоном.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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