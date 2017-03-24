Боевики бетонными блоками заблокировали дорогу ОБСЕ

По информации LIGA.net, в селе Пионерское террористы разместили несколько видов вооружения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла выехать из оккупированного села Пионерское в направлении Хрящевки. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе миссии.

"Из подконтрольного ЛНР села Пионерское (19 км к востоку от Луганска, - ред) патруль миссии не смог проехать в село Хрящевка из-за наличия трех ям на дороге с бетонными блоками за ними", - отметили в пресс-службе.

На месте в тот момент присутствовали боевики.

"Позднее утром патруль СММ не смог проехать из Хрящевки в Пионерское из-за того, что дорога была перерыта", - сказали в пресс-службе.

Террористов на месте не было.

По информации LIGA.net, в Пионерском пророссийские наемники разместили несколько видов вооружения.

"Ночью слышно передвижение военной техники", - отметил LIGA.net местный житель Максим, имя которого изменено в целях безопасности.

22 марта сообщалось, что вблизи оккупированного Александровска (10 км к западу от Луганска, - ред.) ОБСЕ впервые зафиксировала использованные контейнеры от зажигательных боеприпасов (РПО Рысь, 93 мм) в поле, которое, по оценке наблюдателей, служило полигоном.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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