ГУР: Боевики демонтируют оборудование шахт и сдают в металлолом

Продолжаются хищения российскими военнослужащими имущества промышленных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Командованию российских оккупационных войск не удается стабилизировать снижение уровня морально-психологического состояния боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, во временно оккупированной Кадиевке боевики группами по 2-3 человека с оружием появляются в общественных местах, нарушают правопорядок в нетрезвом состоянии, совершают кражи в торговых точках и личного имущества местных жителей. С целью избежания ответственности и сокрытия таких фактов, главари боевиков докладывают российскому руководству недостоверную информацию по контролю наличия личного состава. В частности, о боевиках, самовольно оставивших места службы, главари подразделений докладывают, что их подчиненные находятся в увольнениях, отпусках и на лечении. Российское командование направило комиссию с целью проверки организации учета личного состава во всех подразделениях Кадиевки.

В ГУР отметили, что продолжаются хищения российскими военнослужащими имущества промышленных объектов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Ремонтные подразделения 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК проводят демонтаж оборудования с целью дальнейшей сдачи в металлолом. В частности, такие работы проводятся на территории шахты "Ударник" Государственного предприятия "Снежноеантрацит" (город Чистяков"), - сообщили в разведке.

За прошлые сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела со стороны боевиков. Ранены трое военных.

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