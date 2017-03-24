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Обстрелян "штаб корпуса ДНР" в оккупированном Донецке - фото

24.03.2017 13:07
Неизвестные во временно оккупированном городе обстреляли пятиэтажку, снаряд попал в помещение на верхнем этаже
Обстрелян "штаб корпуса ДНР" в оккупированном Донецке - фото
Фото: страница боевиков в соцсети

Сегодня, 24 марта, около 08:45 утра в Донецке предположительно из ручного противотанкового гранатомета был обстрелян многоквартирный дом по адресу ул. Николенко, 9, в котором якобы находится так называемый "штаб корпуса ДНР". Об этом сообщают сайты пророссийских террористов, информацию подтвердил LIGA.net источник в областном центре.

Как видно на снимке, снаряд попал в квартиру, расположенную на пятом этаже. О жертвах и пострадавших пока нет никакой информации.

Как отметил источник, боевики не пускают представителей СМИ на место инцидента. 

"Это центр города, они там все оцепили, информации о пострадавших пока нет. Не исключено, что это может быть провокация: какая-то обезьяна бросила гранату", - рассказали LIGA.net из Донецка.


Сайты оккупантов традиционно заявили о "диверсии террористов". При этом один из главарей силового блока террористической организации ДНР Эдуард Басурин утверждает, что "это просто учения", а местные жители "перепугавшись, приняли их за истинный обстрел".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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