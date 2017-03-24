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Под Троицким от обстрела боевиков погиб военный: карта АТО

24.03.2017 13:38
Обстрел позиций военнослужащих на луганском направлении фронта велся из гранатометов и малых минометов
Под Троицким от обстрела боевиков погиб военный: карта АТО
Скриншот из видеозаписи

Военнослужащий погиб в результате обстрела возле Троицкого в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенной недалеко от населенного пункта Троицкое Луганской области, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в нем.

Обстрел позиций военнослужащих на данном направлении велся из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

Согласно сообщению штаба, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск по всей линии разграничения.


За прошлые сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела со стороны боевиков. Ранены трое военных.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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