Под Троицким от обстрела боевиков погиб военный: карта АТО

Обстрел позиций военнослужащих на луганском направлении фронта велся из гранатометов и малых минометов

Военнослужащий погиб в результате обстрела возле Троицкого в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенной недалеко от населенного пункта Троицкое Луганской области, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в нем.

Обстрел позиций военнослужащих на данном направлении велся из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

Согласно сообщению штаба, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск по всей линии разграничения.





За прошлые сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела со стороны боевиков. Ранены трое военных.

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