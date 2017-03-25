Около Станицы Луганской боевики обстреляли скорую помощь
25.03.2017 12:25
В обладминистрации отметили, что боевики пренебрегли жизнями врачей и обстреляли карету скорой помощи
В пятницу, 24 марта, боевики обстреляли машину скорой помощи. Об сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.
Обстрел зафиксировали около Станицы Луганской.
"Осознавая свою безнаказанность и пренебрегая жизнями врачей, боевики прибегли к этой человеконенавистнической провокации", - прокомментировал замглавы ЛОГА Юрий Клименко.
За прошлые сутки в Луганской области погибли двое военных.
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