Около Станицы Луганской боевики обстреляли скорую помощь

В обладминистрации отметили, что боевики пренебрегли жизнями врачей и обстреляли карету скорой помощи

В пятницу, 24 марта, боевики обстреляли машину скорой помощи. Об сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.



Обстрел зафиксировали около Станицы Луганской.



"Осознавая свою безнаказанность и пренебрегая жизнями врачей, боевики прибегли к этой человеконенавистнической провокации", - прокомментировал замглавы ЛОГА Юрий Клименко.



За прошлые сутки в Луганской области погибли двое военных.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.