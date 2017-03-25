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Около Станицы Луганской боевики обстреляли скорую помощь

25.03.2017 12:25
В обладминистрации отметили, что боевики пренебрегли жизнями врачей и обстреляли карету скорой помощи
Около Станицы Луганской боевики обстреляли скорую помощь

В пятницу, 24 марта, боевики обстреляли машину скорой помощи. Об сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Обстрел зафиксировали около Станицы Луганской. 

"Осознавая свою безнаказанность и пренебрегая жизнями врачей, боевики прибегли к этой человеконенавистнической провокации", - прокомментировал замглавы ЛОГА Юрий Клименко. 

За прошлые сутки в Луганской области погибли двое военных. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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