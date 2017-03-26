На севере Крыма десантники из Тулы устроили пьяный дебош - ГУР

Российским оккупационным командованием проводится "работа" с возмущенными местными жителями с целью сокрытия фактов правонарушений

25 марта во время ротации подразделений 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии (Тула) на севере АР Крым российские военнослужащие устроили "прощальный вечер", который превратился в массовое пьянство, в том числе с участием командного состава. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, осуществлялись запуски осветительных ракет в сторону жилых районов и совершения бесчинств и хулиганских действий в общественных местах.

"Российским оккупационным командованием проводится "работа" с возмущенными местными жителями с целью сокрытия фактов правонарушений", - сообщает ГУР.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе прошла колонна российской военной техники. Минимум полтора десятка машин и три бронетраспортера возвращались с военных учений через Симферополь. Колонна техники заняла одну полосу движения, ее сопровождали машины военной автоинспекции.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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