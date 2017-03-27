Эскалация в зоне АТО: трое военных погибли, восемь ранены

За минувшие сутки террористы 88 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе; наибольшее число обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении

Ситуация в районе проведения АТО усложняется: за минувшие сутки, 26 марта 2017 года, боевики гибридной армии РФ 88 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в Донбассе, в результате трое военных погибли, восемь получили ранения. Чтобы подавить огневую активность противника, украинские войска открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. Центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное: там боевики вели обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в Широкино по морским пехотинцам бил танк и вели огонь снайперы. Из минометов калибра 120 мм террористы обстреливали защитников Гнутово, Павлополя, Лебединского и Талаковки. Из вооружения БМП бандформирования стреляли в районе Новотроицкого. Вблизи Красногоровки и Марьинки оккупанты активно применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



Эскалация наблюдалась и на донецком направлении, где боевики обстреливали силы АТО, применяя практически весь арсенал тяжелого вооружения. По защитникам Троицкого террористы вели огонь из 152-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также минометы калибра 120 мм враг применял под Авдеевкой и Луганским, а из 82-мм минометов обстреливал позиции ВСУ вблизи Каменки, Верхнеторецкого и Авдеевки. Обстрелам из танка подверглись военные в районе Каменки, из БМП - вблизи Верхнеторецкого и Песков. В районе Троицкого активизировались вражеские снайперы.

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Тем временем в Луганской области российско-террористические войска обстреляли из ПТРК защитников Новозвановки, по силам АТО в районе Новоалександровки, Катериновки и Крымского вели огонь из гранатометов.



Кроме того, из РСЗО Град-П 26 марта боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки.

26 марта 2017 года в результате обстрела опорного пункта вблизи Авдеевки погибли трое военнослужащих ВСУ.



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