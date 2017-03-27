Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел боевиков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии попали под обстрел боевиков в оккупированной Знаменке. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"24 марта, в 12:10, патруль СММ в составе четырех сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях остановился на заброшенной автобусной остановке примерно в 800 метрах к западу от оккупированной Знаменки (36 км северо-западнее Луганска) для осуществления мониторинга соблюдения режима прекращения огня", - отметили в пресс-службе.

Выходя из автомобилей, наблюдатели услышали восемь одиночных выстрелов из стрелкового оружия за 1 км на юг.



"В радиусе 20 метров от патруля СММ находились трое мужчин в камуфляже. Наблюдатели ранее осуществляли патрулирование в этом районе и узнали одного из террористов", - сказали в пресс-службе.

Другой пророссийский наемник вооружен автоматом (АК-47). Наблюдатели сообщили ему о своих намерениях.

"Меньше, чем через минуту члены патруля миссии услышали, как третий человек, который находился на расстоянии около 20 метров к западу от них, взвел курок пистолета (неопределенного типа). Затем он сделал один выстрел в воздух и крикнул на русском: "Езжайте отсюда ... скорее, миномет работает", - подчеркнули в пресс-службе.

Члены патруля не видели и не слышали минометного огня.

Из соображений безопасности наблюдатели вернулись к своим автомобилям и покинули это место.



"Никто из сотрудников СММ не пострадал, автомобили не были повреждены", - уточнили в ОБСЕ.



Миссия сообщила в Совместный центр по контролю и координации об этом инциденте.

16 марта сообщалось, что боевики террористической организации ДНР угрожали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ арестом вблизи шахты Октябрьская.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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