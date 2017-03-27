Российские офицеры в Донбассе приторговывают пулеметами - ГУР
По результатам проверки ревизорами из Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ состояния дел в "армиях" террористов ДНР и ЛНР "должностей" могут лишиться более 30 российских офицеров. Провинившихся могут понизить в звании за скрытые преступления и правонарушения, совершенные ими лично или по их вине, пишет Главное управление разведки в Facebook.
Ревизоры обнаружили на хранении большое количество неучтенной оружия и боеприпасов, которые были подготовлены для продажи гражданским лицам с целью собственного обогащения российских офицеров.
Среди того, что оккупанты собирались продавать гражданским - крупнокалиберные пулеметы Утес.
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Вчера, 26 марта, в подразделениях оккупантов в Кальмиусском (бывшее Комсомольское) и Алчевске двое боевиков пытались покончить с собой. О результатах не сообщается, однако указывается, что командиры пытаются выдать в рапортах эти факты попыток самоубийств, как результаты неосторожного обращения с оружием.
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