Штаб АТО: Под Авдеевкой погибли трое военных - карта боев
За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, восемь получили ранения. Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое украинских военных погибли, восемь получили ранения", - сказал Лысенко.
Он уточнил, что трое украинских воинов погибли в результате обстрелов под Авдеевкой, еще трое были ранены.
Спикер Минобороны добавил, что еще один военный был ранен под Верхнеторецким, один - под Гнутово, еще один - под Водяным и двое военных были ранены под Талаковкой.
Ранее сообщалось, что ситуация в районе проведения АТО усложняется: за минувшие сутки, 26 марта 2017 года, боевики гибридной армии РФ 88 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в Донбассе.
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