СБУ: Под Одессой начсклада ВСУ продавал динамическую защиту брони
В Одесской области на хищении имущества ВСУ разоблачен начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей. Как сообщает пресс-служба СБУ, военнослужащий якобы два месяца крал элементы навесной динамической защиты бронетехники.
За это время злоумышленник в звании старшего сержанта вывел из учета и присвоил двадцать три элемента ДЗ, отметили в СБУ.
По данным следователей, оборудование, которое содержит более шести с половиной килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начсклада собирался продать. Именно на попытке продажи похищенного военного имущества оперативники спецслужбы его и задержали.
Фото: пресс-служба СБУ
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (хранение, сбыт боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).
В случае доказательства вины военного в суде ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
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