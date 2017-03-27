СБУ: Под Одессой начсклада ВСУ продавал динамическую защиту брони

В Одесской области на хищении имущества ВСУ разоблачен начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей. Как сообщает пресс-служба СБУ, военнослужащий якобы два месяца крал элементы навесной динамической защиты бронетехники.

За это время злоумышленник в звании старшего сержанта вывел из учета и присвоил двадцать три элемента ДЗ, отметили в СБУ.

По данным следователей, оборудование, которое содержит более шести с половиной килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начсклада собирался продать. Именно на попытке продажи похищенного военного имущества оперативники спецслужбы его и задержали.





Фото: пресс-служба СБУ

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (хранение, сбыт боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

В случае доказательства вины военного в суде ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

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