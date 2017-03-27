Падение Ми-2 в Донбассе: открыто дело о нарушении правил полетов

Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ст. 416 УК

Военной прокуратурой сил антитеррористической операции начато досудебное расследование возможного нарушения правил полетов, которое привело к катастрофе Ми-2 под Краматорском. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ст. 416 УК.

В ГПУ сообщили, что26 марта 2017 года, около 15:00 вблизи блокпоста в районе населенного пункта Малиновка Славянского района Донецкой области упал и загорелся вертолет Ми-2.

Вертолет принадлежал 18-й отдельной бригаде армейской авиации ВСУ, которая выполняла задачи в зоне проведения АТО, отметили в генпрокуратуре.

В результате катастрофы три члена экипажа и два пассажира погибли. Все они являлись военнослужащими ВСУ.

Предварительная причина падения - столкновение с линией электропередач.

В настоящее время принимаются меры для установления обстоятельств происшествия и виновных лиц.

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