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Сутки в АТО: двое военных погибли, пятеро ранены

28.03.2017 17:05
Боевики на мариупольском направлении выпустили 70 мин, отметили в Минобороны
Сутки в АТО: двое военных погибли, пятеро ранены
Фото: скриншот видео

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении в Попаснянском районе продолжаются мощные обстрелы из тяжелого вооружения со стороны боевиков. Вчера оккупанты применяли 120-мм минометы и 152-мм пушки, выпустив при этом более 40 мин и снарядов. 

Под вражеский огонь попали не менее четырех наших опорных пунктов.

Боевики трижды нарушили режим тишины в Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Все эти обстрелы произошли поздно вечером. Один из них был минометным.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло девять вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении основные боевые действия вчера велись на Светлодарской дуге и в Новолуганском, а также под Авдеевкой.

Пророссийские наемники около 15 раз применяли минометы и дважды - танки. Количество выпущенных боеприпасов из тяжелого вооружения - более 170. 

Мотузяник отметил, что боевики обстреливали Новгородское и Пески.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 16 - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении вчера количество вражеских обстрелов снизилось более, чем вдвое.

Боевики провели пять мощных минометных обстрелов - два в Марьинке и по одному в Красногоровке, Павлополе и Гнутово, выпустив около 70 мин.

Мотузяник подчеркнул, что украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь

Также в Гнутово и Широкино стреляли вражеские снайперы.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 19 вражеских обстрелов. 

В зоне проведения АТО ситуация стабилизировалась. За прошлые сутки боевики 58 раз обстреливали ВСУ

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ЛIГАБiзнесIнформ
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