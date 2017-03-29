Штаб: за минувшие сутки трое военных ранены, погибших нет

За сутки террористы 61 раз обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении вблизи Авдеевки и Троицкого террористы обстреливали силы АТО из 120 мм и 82 мм минометов. По опорным пунктам в районе Каменки, Крымского и Луганского террористы вели огонь из 120 мм минометов. Позиции вблизи Опытного боевики обстреляли из 82 мм минометов.

Из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов гибридные войска РФ обстреляли позиции сил АТО вблизи Авдеевки, Песок, Невельского и Опытного.

По позициям в районе Луганского и Крымского боевики вели огонь также из БМП.

На мариупольском направлении из 82 мм минометов были обстреляли опорные пункты в районе Тарамчука и Красногоровки.

По Водяному, Павлополю, Лебединскому и Красногоровке террористы вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Широкино боевики использовали зенитную установку ЗУ-23-2.

В районе Гнутово и Водяного работали снайперы.

На луганском направлении по опорным пунктам вблизи Новозвановки боевики обстреливали позиции ВСУ из 120 мм и 82 мм минометов.

Вблизи Александровки террористы вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщается, чтобы подавить атаку террористов, ВСУ открывали ответный огонь.

Ранее сегодня сообщалось, что пропускные пункты в АТО изменили режим работы.

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