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Штаб: за минувшие сутки трое военных ранены, погибших нет

29.03.2017 06:32
За сутки террористы 61 раз обстреляли позиции сил АТО
Штаб: за минувшие сутки трое военных ранены, погибших нет
Фото: facebook.com/ato.news

За минувшие сутки боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении вблизи Авдеевки и Троицкого террористы обстреливали силы АТО из 120 мм и 82 мм минометов. По опорным пунктам в районе Каменки, Крымского и Луганского террористы вели огонь из 120 мм минометов. Позиции вблизи Опытного боевики обстреляли из 82 мм минометов.

Из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов гибридные войска РФ обстреляли позиции сил АТО вблизи Авдеевки, Песок, Невельского и Опытного.

По позициям в районе Луганского и Крымского боевики вели огонь также из БМП.

На мариупольском направлении из 82 мм минометов были обстреляли опорные пункты в районе Тарамчука и Красногоровки.

По Водяному, Павлополю, Лебединскому и Красногоровке террористы вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Широкино боевики использовали зенитную установку ЗУ-23-2. 

В районе Гнутово и Водяного работали снайперы.

На луганском направлении по опорным пунктам вблизи Новозвановки боевики обстреливали позиции ВСУ из 120 мм и 82 мм минометов.

Вблизи Александровки террористы вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщается, чтобы подавить атаку террористов, ВСУ открывали ответный огонь.

Ранее сегодня сообщалось, что пропускные пункты в АТО изменили режим работы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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