Боевики в Донбассе обстреляли из автоматов патруль ОБСЕ

Наблюдатели не пострадали

Боевики террористической организации ДНР обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Казацкого.Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"В 11:07 28 марта патруль СММ в составе шести сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях подъехал к комплексу, расположенному на восточной окраине н. п. Казацкое (36 км к северо‑востоку от Мариуполя, - ред.)", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ подчеркнули, что когда патруль находился на расстоянии примерно 100 м от комплекса, боевик, стоявший в нескольких метрах от наблюдателей, жестами приказал им остановиться.

"Патруль остановился, и наблюдатели увидели еще восьмерых боевиков у одного из зданий на территории комплекса. Трое из них направились в сторону патруля. В 30-40 метрах от команды ОБСЕ один из мужчин агрессивными жестами показал наблюдателям, чтобы они покинули этот район. В то же время он произвел три выстрела в воздух из автомата (АК‑47) и затем еще шесть выстрелов в землю в нескольких метрах от того места, где он стоял и смотрел в сторону наблюдателей", - сказали в пресс-службе.

Когда команда СММ немедленно развернулась, покидая это место, то услышала еще четыре выстрела и одну очередь из стрелкового оружия.

ОБСЕ вернулась на свою базу в Мариуполе и уведомила об этом инциденте Совместный центр контроля и координации.

16 марта сообщалось, что террористы угрожали ОБСЕ арестом вблизи шахты Октябрьская.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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