USD:  26.90  27.16   EUR:  28.95  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Боевики расхищают гуманитарную помощь из России - разведка

29.03.2017 11:18
Растет недовольство населения временно оккупированных территорий Донбасса системой распределения и выдачи "российской гуманитарной помощи"
Боевики расхищают гуманитарную помощь из России - разведка

Российское командование боевиков недовольно результатами проведения "военными комиссариатами" агитационно-пропагандистских мероприятий по набору населения на службу ЛНР/ДНР. Кураторы главарей боевиков инициировали проведение нового этапа агиткампании с основными аргументами - высокая зарплата (от 15 до 30 тыс. рублей), льготы участникам боевых действий и упрощенная процедура получения гражданства РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.

По данным разведки, боевики из временно оккупированного Новоазовска оставили передовые позиции и пошли собирать металлолом в "серой зоне". Вследствие "дружественного" огня один из боевиков был ранен. Главари полка принимают меры по сокрытию реальной причины ранения.

"Растет недовольство населения временно оккупированных территорий Донбасса системой распределения и выдачи "российской гуманитарной помощи". В "управления труда и социальной защиты населения" администрацией населенных пунктов массово поступают жалобы жителей, недовольных отсутствием общественного контроля учета и распределения гуманитарной помощи, что приводит к ее хищению", - сообщает ГУР.

В оккупированном Луганске сотрудники ЖЭКов начали осуществлять обход квартир якобы с проверкой документов на право собственности жильцов.

За минувшие сутки боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных ранены. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 