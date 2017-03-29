Боевики расхищают гуманитарную помощь из России - разведка

Растет недовольство населения временно оккупированных территорий Донбасса системой распределения и выдачи "российской гуманитарной помощи"

Российское командование боевиков недовольно результатами проведения "военными комиссариатами" агитационно-пропагандистских мероприятий по набору населения на службу ЛНР/ДНР. Кураторы главарей боевиков инициировали проведение нового этапа агиткампании с основными аргументами - высокая зарплата (от 15 до 30 тыс. рублей), льготы участникам боевых действий и упрощенная процедура получения гражданства РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки в Facebook.

По данным разведки, боевики из временно оккупированного Новоазовска оставили передовые позиции и пошли собирать металлолом в "серой зоне". Вследствие "дружественного" огня один из боевиков был ранен. Главари полка принимают меры по сокрытию реальной причины ранения.

"Растет недовольство населения временно оккупированных территорий Донбасса системой распределения и выдачи "российской гуманитарной помощи". В "управления труда и социальной защиты населения" администрацией населенных пунктов массово поступают жалобы жителей, недовольных отсутствием общественного контроля учета и распределения гуманитарной помощи, что приводит к ее хищению", - сообщает ГУР.

В оккупированном Луганске сотрудники ЖЭКов начали осуществлять обход квартир якобы с проверкой документов на право собственности жильцов.

За минувшие сутки боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военных ранены.

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