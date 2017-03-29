В Донецкой области полиция задержала 19-летнего боевика ДНР

В Дружковке местный житель был задержан во время проверки документов. Выяснилось, что 19-летний мужчина в 2014 году состоял в бандформировании ДНР

Во вторник, 28 марта, в Дружковке Донецкой области сотрудники полиции задержали местного жителя, в 2014 году воевавшего за боевиков ДНР. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Местный житель 1997 года рождения был задержан на вокзале, когда его остановили для проверки документов. Проверив его данные, полиция установила, что 19-летний мужчина в 2014 году состоял в подконтрольном РФ бандформировании ДНР.

Правоохранители выяснили, что бывший боевик нес "службу" на блокпосту террористов, расположенном на выезде из города. Его задачей было осуществлять контрольно-пропускной режим и проверять документы.

Позже, в июне 2014 года, мужчина решил покинуть ряды незаконного формирования. "Чтобы избежать ответственности за свои действия перед украинским государством, правонарушитель пытался скрыть свою деятельность", - отметили в полиции.

Против бывшего боевика открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК Украины. 19-летнему мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

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