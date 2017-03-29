Во время ЧП в Балаклее зафиксировано 15 случаев мародерства
После ликвидации чрезвычайных происшествий на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области правоохранители получили 15 сообщений о кражах. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Поступило 15 сообщений о кражах, все факты внесены в Единый реестр досудебных расследований. Принимаются меры для раскрытия данных преступлений, трех злоумышленников задержали", - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что территория Балаклеи и близлежащих населенных пунктов очищена от взрывоопасных веществ.
Ранее сегодня в Балаклее военнослужащие ВСУ приступили к уничтожению боеприпасов, собранных на территории военной части.
Вчера глава Харьковского облсовета Сергей Чернов заявлял, что, по предварительным подсчетам, сумма ущерба от пожара и взрывов на военной базе в Балаклее может достигать 300 миллионов гривень.
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