Угонщики элитных авто в Харькове отправляли деньги боевикам - СБУ

Организатор преступной группировки - 33-летний житель Луганской области. Также среди ее членов был экс-работник милиции из Донбасса

В Харькове СБУ совместно с полицией обезвредила межрегиональную преступную группировку, члены которой специализировались на похищении элитного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, члены банды похищали иномарки последних лет выпуска, Toyota и Lexus, которые потом предлагали выкупить их владельцам.

Обычно сумма, которую похитители требовали за возврат автомобиля, составляла 20-25% от ее рыночной стоимости.

Правоохранители установили, что участники группы причастны, минимум, к 15 кражам автомобилей во многих регионах Украины.

Часть полученных денег бандиты передавали на временно подконтрольную террористам территорию Луганской области. На эти деньги покупали наркотики и огнестрельное оружие, которые переправляли через линию разграничения для реализации в других регионах Украины, сообщили в спецслужбе.

В СБУ отмечают, что организатор группировки - 33-летний житель Луганской области. Также среди ее членов был экс-работник милиции из Донбасса, уволенный в прошлом году.

29 марта правоохранители задержали организатора и двух активных членов группировки.

У задержанных изъят похищенный автомобиль Toyota RAV4, полученные преступным путем деньги, специальное электронное устройство для считывания кодов сигнализации, автомат с патронами и психотропные вещества.









Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Ранее полиция разоблачила преступную группу, которая совершила более десяти разбойных нападений по всей Украине.

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