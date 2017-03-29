В Донбассе от огня снайпера боевиков погиб боец ВСУ

По данным штаба АТО, под поселком Луганское Донецкой области погиб один боец ВСУ. Предварительно, от пули снайпера террористов

В результате обстрела боевиками позиций АТО под поселком Луганское Донецкой области погиб один военнослужащий. Как сообщает пресс-центр АТО, предварительно, боец АТО погиб в результате снайперского обстрела.

"В результате боевых действий погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи на донецком направлении, недалеко от населенного пункта Луганское", - сказано в сообщении.

"По предварительной информации, военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера", - добавили в штабе.

В штабе также отметили, что боевики продолжают обстреливать позиции АТО по всей линии разграничения.

Как сообщил ранее пресс-центр АТО, за минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных, о погибших и раненых не сообщалось.

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