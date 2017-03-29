В Донбассе от огня снайпера боевиков погиб боец ВСУ
В результате обстрела боевиками позиций АТО под поселком Луганское Донецкой области погиб один военнослужащий. Как сообщает пресс-центр АТО, предварительно, боец АТО погиб в результате снайперского обстрела.
"В результате боевых действий погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи на донецком направлении, недалеко от населенного пункта Луганское", - сказано в сообщении.
"По предварительной информации, военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера", - добавили в штабе.
В штабе также отметили, что боевики продолжают обстреливать позиции АТО по всей линии разграничения.
Как сообщил ранее пресс-центр АТО, за минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных, о погибших и раненых не сообщалось.
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