В штабе заявили о гибели еще одного бойца в зоне АТО
В результате минометного обстрела боевиков позиций АТО в районе Попасной погиб еще один военнослужащий ВСУ. Как сообщает пресс-центр АТО, боец получил тяжелые ранения, от которых скончался в госпитале.
Боевики обстреляли блокпост украинских военных из 120-мм минометов, военный ВСУ получил тяжелые осколочные ранения и был срочно госпитализирован.
"Раненого бойца срочно доставили в Попаснянскую городскую больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось", - отметили в штабе.
В штабе подчеркнули, что ситуация в зоне АТО остается напряженной.
"В течение дня на разных направлениях зафиксировано применение противником тяжелого вооружения - артиллерии 122-мм, минометов калибра 120 мм и 82-мм", - сказано в сообщении.
Ранее в штабе сообщали, что в результате обстрела боевиками позиций АТО под поселком Луганское Донецкой области погиб один военнослужащий. Предварительно, военный погиб в результате снайперского обстрела.
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